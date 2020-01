Brasil reduce más del 50% la compra de gas boliviano

Giro de prioridades. La estatal brasileña Petrobras redujo la compra de gas boliviano a YPFB en más del 50%, es decir, de 30,08 millones de metros cúbicos día de gas (MMm3/d) pasó a requerir solo 12,3 millones en enero debido a que masificó el uso de sus hidroeléctricas, según un informe de la subsidiaria YPFB Transporte.



Esa tendencia puede continuar en los próximos 45 días y, el vecino país puede requerir la devolución de los volúmenes faltantes incluso después de cumplir el contrato en 2019.

Los argumentos son sencillos. Brasil ha tenido un año lluvioso, por lo tanto, tiene grandes reservas de agua para las hidroeléctricas lo que obliga a consumir su propia energía más barata que el gas ofrecido por la estatal YPFB.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez admitió la disminución y explicó que la nación vecina decidió hacer uso de sus hidroeléctricas, además que pasa por momentos económicos difíciles y no hacen el consumo de gas de los niveles de años anteriores.



“Ellos han decidido gastar el agua que tienen y seguramente de aquí a 30 o 45 días volverán a tomar las nominaciones anteriores. Sin embargo, Petrobras tiene la obligación de pagar por el mínimo establecido que es 24 millones de metros cúbicos día así tome menos gas. Los volúmenes faltantes serán devueltos posteriormente, incluso puede ser después de 2019, pero hay que hacer un balance con las autoridades”, dijo Sánchez al tiempo de señalar que el excedente del energético llega a 20 MMm3/d de gas.

Por su lado, Enarsa de Argentina nominó 17,3 MMm3/d y el mercado interno asciende a 9,3 millones.



Analistas cuestionan



Bajo este contexto, algunos analistas consideran que en el nuevo contrato a firmarse el 2019 se debe analizar nuevos volúmenes máximos y mínimos y que contemple otras penalidades para ambas partes.

“Las hidroeléctricas están generando mayor cantidad de energía por lo tanto, el consumo de gas disminuye para las plantas termoeléctricas. Hay que incorporar nuevas cláusulas en el futuro contrato”, dijo el geólogo José Padilla.



En criterio de Boris Santos Gómez Úzqueda, secretario de Energía de la Gobernación de Tarija, la estatal Petrobras tiene todo el derecho de optar por la electricidad generada por agua en vez del gas boliviano.

“No se han ampliado mercados, no hay nuevos compradores ni se incentivaron inversiones en exploración que nos hayan permitido tener nuevos reservorios. Además no se tiene una legislación especializada”, manifestó Gómez.

Se envió un requerimiento periodístico a Petrobras, pero no respondió