Redada contra migrantes deja detenidos en EEUU

El temor a las redadas de inmigración ha regresado a Estados Unidos. Una operación de cinco días por parte de la agencia encargada de aplicar las leyes migratorias se ha saldado con centenares de detenidos en al menos seis estados de todo el país.



Organizaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes aseguran que esa oleada de detenciones está relacionada con la entrada en vigor de la orden ejecutiva de inmigración firmada por el presidente Donald Trump. Su administración lo desmiente y alega que se están limitando a aplicar las leyes existentes.



Si la promesa electoral de Trump, que aseguró que deportaría al menos a tres millones de ‘sin papeles’ con antecedentes penales, se convirtió en una pesadilla para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE UU, las primeras noticias sobre redadas de inmigración son ese temor hecho realidad. La Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que las primeras redadas de la era Trump han tenido lugar tanto en viviendas como lugares de trabajo de Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Carolina del Norte y Carolina del Sur. ICE describió ese operativo como “un incremento” en la aplicación de las leyes vigentes y las desliga de la orden migratoria de Trump contra la inmigración ilegal, aprobada el 26 de enero.



Muro fronterizo

Entre tanto, Donald Trump prometió ayer reducir “considerablemente” el costo del muro que quiere construir en la frontera con México, que se estima en decenas de miles de millones de dólares.“No me he involucrado aún en el diseño y en las negociaciones. Cuando lo haga, como con el avión de combate F-35 o el programa Air Force One, ¡el precio bajará considerablemente!”, tuiteó.



Ayer Trump y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, de visita en EEUU, acudieron a un club de golf de Palm Beach (Florida), mientras que sus esposas visitaron un museo