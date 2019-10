Bolivia tiene confianza en el fallo que dará La Haya

El presidente Evo Morales dijo estar "altamente confiado" en una decisión positiva para Bolivia desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y compartió ese optimismo con su Gabinete de ministros, reveló a EL DEBER el titular de Defensa, Reymi Ferreira.



"Hoy en el Gabinete se dio lectura a la notificación de La Haya el próximo 24 de septiembre, una delegación asistirá a la lectura del fallo y estamos optimistas, esa es la posición del Gobierno que fue compartida por el presidente Evo Morales", explicó en entrevista con este medio.



Señaló que el primer mandatario y todos sus colaboradores coincidieron en afirmar que la Corte rechazará la solicitud de incompetencia de Chile, debido a que se admitió inicialmente la acción, luego de haber estudiado en profundidad la causa.



"Sería irresponsable que la Corte admita una demanda que no tiene sentido. Al haberla admitido, en gran medida reconoce su competencia. La objeción es un derecho de Chile, pero creo que el propio Gobierno de Chile es consciente que no procede su recurso", agregó.



Ferreira señaló que Morales "quedó sorprendido porque esperaba que para octubre y noviembre se conociera esta decisión". Manifestó que, junto a los abogados, viajará a Holanda para escuchar la lectura del dictamen, pero no está confirmado si el presidente los acompañará.



"Hay muchos elementos que nos hacen prever un fallo favorable, pero no somos triunfalistas. Hay que ser cautelosos y este es el primer paso para el análisis del fondo de la causa, un proceso largo y como bolivianos tenemos que estar unidos", agregó.

Reiteran solicitud de diálogo



El Gobierno, según el ministro, está abierto a negociar con Chile sobre este diferendo. "No ahorraría tiempo y evitaría la discordia entre dos países que tienen mucho en común. La posición del presidente es que a Chile le convendría discutir antes del fallo", dijo.



Instó a todos los bolivianos hacer seguimiento a la lectura de la decisión, para "volvernos a recordar el deber histórico de volver al océano Pacífico, como un momento de unidad que reine en todo este proceso".



