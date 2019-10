Médicos salen en marcha de ‘mandiles blancos’

Para las 10:00 están convocados los médicos, enfermeras, instrumentistas y otros trabajadores de la salud para concentrarse en la Plaza del Estudiante para la marcha de mandiles blancos de donde saldrán en protesta hasta el Palacio de Justicia y luego a la Fiscalía para pedir que sean liberados los dos médicos que están en la cárcel de Palmasola y de otro que guarda detención domiciliaria por presunta negligencia médica.



Están convocadas también las familias de los galenos y de los trabajadores de hospitales públicos y clínicas privadas, así como también los de los seguros sociales.



“Pedimos que sean peritos en medicina los que hagan las auditorías médicas dentro del proceso de investigación para no ser juzgados como simples delincuentes”, dijo ayer el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Erwin Viruez.



La medida se radicalizará si hasta el lunes no son liberadas las personas detenidas, pues inmediatamente van a un paro nacional de 24 horas el martes.



Por su parte, los trabajadores de salud suspendieron un paro de 24 horas programado para hoy porque el Gobierno comenzó a abonar en sus cuentas el bono de vacunación, el cual debe ser cancelado hasta el 6 de julio.



Sin embargo, están en emergencia porque la Gobernación no ha hecho la nivelación de sus salarios según el aumento decretado por el Ministerio de Hacienda, por ello dan de plazo hasta el lunes, así informó Robert Hurtado, dirigente de los Trabajadores de Salud.