Juego de Tronos será mucho más corta en 2017

La guerra por el Trono de Hierro está a punto de concluir, así se intuye por como van las cosas a la mitad de la sexta temporada, en las que poco a poco se están colocando las fichas para una contienda que promete ser épica. La producción está consciente de ello y ya prepara un final, que viene con menos capítulos que lo acostumbrado. Hastala fecha se podía disfrutar diez episodios por año.



Jack Bender, director de dos de los episodios de la temporada en curso- uno de ellos el ya mítico "The door"- adelantó que no regresa al próximo año para estar al frente de la filmación y en medio de su declaración reveló que en 2017 serán menos los capítulos de la serie.



"Ellos (HBO) están haciendo solo siete episodios para la próxima temporada, y delante de mi están todos los directores regulares que llevan años trabajando en la serie. Fue una experiencia maravillosa trabajar en Juego de Tronos, pero por ahora lo único que se es que para 2017 estaré trabajando en una serie basada en cierta trilogía de libros del escritor Stephen King”, dijo Bender en una entrevista con Vanity Fair.



Hace unos meses, HBO desmintió a los productores de la serie D.B. Weiss y David Benioff, que habían afirmado que tras el fin de la sexta temporada solo le quedarían 13 episodios a Juego de Tronos.



La serie además cruzó este año el límite literario en el que se basó, ya que está relatando hechos que aún no suceden en los libros originales. Se sabe que para completar la saga solo faltan dos tomos: "Vientos de invierno" y "Sueño de primavera".



Por el momento solo queda disfrutar lo que queda de la sexta temporada, que este domingo estrena su sexto capítulo- titulado "El hombre roto- y cuyo adelanto puedes ver en la parte de arriba de la nota.