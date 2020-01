León ve negociado de Zapata con Gobierno y esta no habla

Aún lejos de la verdad. Eduardo León denuncia que su exdefendida, Gabriela Zapata, negoció con el Gobierno para someterse a un proceso abreviado y así lograr su libertad. Cumpliendo 100 días encarcelada, la exnovia de Evo Morales asegura que “está bien” y evita comentar respecto a la situación jurídica del abogado.

“Tengo dudas de que el niño exista, a estas alturas tengo dudas porque ella ya ha negociado un procedimiento abreviado con el Gobierno, va a salir en libertad y se van a olvidar de ese tema”, dijo a EL DEBER el jurista, que permanece postrado en una cama del Hospital de Clínicas de La Paz.



La exgerenta de la empresa China CAMC, detenida preventivamente desde el 28 de febrero, no quiso mencionar al abogado, señalando que “no puedo hablar de eso con la prensa”, ante la pregunta periodística que realizó este medio ayer en el penal para mujeres de Miraflores.

León ratifica que existe el acuerdo y explica que “todo lo que ha tejido ella es un conjunto de mentiras y falsedades en un 80%, y se necesitaba que se secunde una labor y ahí han aparecido los otros dos abogados, quienes han falsificado todo lo demás”.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta tal extremo y señala que “no se ha debatido el tema, en todo caso es algo judicial. Yo le resto importancia a esas aseveraciones que son poco serias”.



Paola Zapata, hermana de Gabriela, asegura que como familia no conocen ninguna decisión o acuerdo judicial para que exista un proceso abreviado. “No sabemos nada. Seguimos de cerca el caso y no hay ese supuesto negociado”, asevera, a tiempo de explicar que sus papás se movilizan para buscar a un abogado que pueda asumir la defensa legal de la expareja del mandatario.



Más dudas sobre el hijo

El exabogado de Zapata dijo en mayo: “voy a decir lo que la señora Gabriela Zapata sostiene y que creo que es la verdad, el niño existe; y esto es algo que lo dijimos en el juzgado”. Ahora cambió esa versión y afirma que “nunca he visto al hijo, nunca he presentado una foto, nunca lo he presentado físicamente, pero ella hizo presentar un menor, hizo presentar documentos, hizo presentar fotografías con los otros dos abogados y para mí, frente a todo lo que está pasando, es ella la que tiene que aclarar esto”.



De forma escueta, pero firme, la hermana de la empresaria ratifica que no conoció al menor. “He dicho la verdad y esta familia siempre ha dicho la verdad, nosotros no hemos visto al niño, lamentablemente ella se ha ido muy joven de casa, pero eso no implica que la dejemos de querer y veamos por ella”.



Pilar Guzmán, ‘tía’ de Zapata y los abogados Eduardo León, Wálter Zuleta y William Sánchez, son acusados por los delitos de trata y tráfico de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, debido a que el Ministerio Público considera que coadyuvaron de alguna forma en la presentación de pruebas y un menor como si fuera el hijo de Morales. Los dos últimos juristas aún no son encontrados, pese a que sobre ellos pesan órdenes de aprehensión.



Denuncia presiones

El exdefensor de Zapata, aquejado por insuficiencia renal, hemorragia digestiva y esofagitis, acusa a la Fiscalía de “amedrentar” a los médicos para que le den el alta y pueda ser remitido al penal de San Pedro, dentro del proceso que se le sigue por la presunta falsificación de su libreta de servicio militar.

“Pese a que no existe una orden de alta, la Fiscalía quería sacarnos el día de ayer. Intimidan a los médicos. Pese a que los fiscales y los médicos del IDIF saben de mi condición médica”, denunció el abogado.



Según León, todavía permanecerá algunos días internado hasta su recuperación, debido a que le comunicaron que tendrá que ser sometido a más exámenes. Cuatro custodios resguardan la puerta de su cuarto y registran a todos quienes ingresan a verlo