Los 6 pasos para pedir perdón, según la ciencia

Bueno, lo arruinaste todo. Lo reconoces y pides perdón. Pero, incomprensiblemente, no recibes el indulto. Y no entiendes el porqué.Quizás, fue porque lo hiciste de la forma equivocada.



Esto según la investigación de un equipo dirigido por Roy Lewicki, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, quien realizó un estudio a 755 personas, revelando varios aspectos interesantes y permitiendo calcular la mejor fórmula del perdón.



De los resultados de este estudio que se hizo eco el diario La Tercera, se llegó a concluir que las mejores disculpas se componen de seis partes



1.- Expresión de pesar



2.- Explicación de lo que salió mal



3.- Reconocimiento de responsabilidad



4.- La expresión de remordimiento



5.- Oferta de reparaciones



6.- Pedir perdón



El estudio indica además, que los aspectos que llevan el mayor peso son el el 3 y 5 (reconocimiento de responsabilidad y la oferta de las reparaciones), ya que significan más para la persona que está recibiendo la disculpa.



"Nuestros resultados mostraron que el componente más importante es el reconocimiento de responsabilidad. Asumir la culpa, que se ha cometido un error", señaló Lewicki.



"Una de las preocupaciones sobre de las disculpas es que hablar es gratis. Pero al afirmar que "Voy a arreglar lo que está mal" te estás comprometerse a tomar medidas para reparar el daño", agregó.



Aunque el estudio sólo abarcó una disculpa escrita, y no probó las consecuencias de un "cara a cara", Lewicki cree que lo más probable es que una petición de perdón sea más eficaz realizada en persona, haciendo énfasis en el contacto visual y la expresión adecuada de la sinceridad.