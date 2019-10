Cidob y Bartolinas recibieron Bs 30 millones del Fondo Indígena

Las dirigentes Melva Hurtado y Juanita Ancieta, dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) y la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, respectivamente, recibieron al menos 30 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos en menos de ocho meses en 2014.



Los datos pueden constatarse al revisar el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma).



Hurtado, quien dirige una versión de la Cidob afin al Movimiento al Socialismo (MAS), recibió más de 21,8 millones de bolivianos entre mayo y diciembre de la gestión 2014, para la ejecución de cinco proyectos.



En el registro del SIGMA, la dirigente de la Cidob aparece como beneficiaria de los proyectos. El registro señala el destino de 11,7 millones para el proyecto de "implementación de centros de ganado bovino en Tierra Comunitaria de Origen Cayubaba y Joaquiniano, en los municipios de San Joaquín y Exaltación; y 8 millones de bolivianos para el "apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales en 12 regionales afiliadas a la Cidob.



Más de 550.000 bolivianos fueron para la implementación de un módulo de ganado bovino lechero en dos comunidades del Consejo de Mujeres del pueblo More. Para el apoyo y fortalecimiento de la gestión de proyectos de la Cidob se destinaron 600.000 bolivianos.



Las labores de revalorización, rescate, producción y comercialización de artesanías típicas de mujeres de la Cidob fueron respaldadas por más de 457.000 bolivianos. Aparece otro proyecto a nombre de Hurtado por un monto de 543.000 bolivianos, para la implementación de sistemas agroforestales en las subcentrales More y Joaquiniano, en el municipio de San Joaquín en el departamento de Beni, de acuerdo a los documentos que accedió la ANF.



A nombre de Ancieta aparecen dos proyectos consignados el 10 de noviembre de 2014. Uno es para el apoyo y fortalecimiento de gestión de proyectos para su organización por un monto de 600.000 bolivianos y el otro por un valor de 8,5 millones de bolivianos, es apoyo a la comercialización y producción de productos agropecuarios e industriales mediante ferias comunitarias.



"Las dirigentes recibieron estos recursos del Fondo Indígena para diferentes cosas. Doña Melva Hurtado dividió la Cidob (…). Estos son datos del SIGMA", declaró la jefa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola.



Corrupción en Fondo Indígena



La Contraloría General del Estado tiene pendiente emitir otros informes de auditoría de las gestiones 2012-2014. En su primer reporte de la gestión 2010-2011, que fue público en febrero, identificó responsabilidades penales por el manejo de 153 proyectos que habrían causado un daño económico de 71 millones de bolivianos, porque se presume que no fueron ejecutados.



En este paquete de proyectos se hicieron el primer desembolso pero los beneficiarios no retornaron por el resto de los recursos económicos.