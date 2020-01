El Pocholo será parte del Bailando

Guery Sandoval, más conocido como 'Pocholo', estará entre los famosos que ayudarán a los participantes a luchar por un sueño en la cuarta temporada del Bailando (Red Uno).

De esta manera, el reconocido actor cochabambino, que tiene 21 años de trayectoria teatral, se plantea un nuevo reto en su vida artística.

"Primera vez que estaré en un reality como participante y es un desafío para mí. Ya tengo 45 años y me gustaría mostrarles a mis hijas que puedo bailar. Tengo miedo a envejecer y estas actividades serán una buena forma de mover el esqueleto", comentó a SOCIALES.

El actor confesó que el fin solidario del programa reforzó su decisión. "Aún no sé el sueño ni conozco a mi soñadora, pero sé que me involucraré para lograr el objetivo. Tengo a mi favor la disciplina que forjé durante estos años", expresó.

Sobre las acostumbradas polémicas del show, Guery asegura que está "mayor" para eso y que tiene "los pies muy firmes sobre la tierra". "Aunque me busquen no me van a encontrar, no me gustan esas cosas. Yo tengo a mi esposa y mis dos hijas, que me apoyan completamente en esta nueva etapa", contó.