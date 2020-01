Isabel Rojas recorre el mundo misionando

Hace tres años que mis pasos se cruzaron con los de la hermana Isabel Margarita, en un retiro de silencio realizado en casa Nazareth, y desde entonces sus enseñanzas me condujeron hacia la sanación de mi corazón herido por la orfandad y el desamor”; fueron los comentarios de la profesora Irma C. en un post en el Facebook. A ella le siguieron más de cuatro decenas de opiniones sobre la labor de la misionera chilena, donde la solicitaban desde diferentes países de sudamérica y Europa.



La religiosa nacida en la población chilena de Constitución pertenece a la comunidad naciente llamada Misioneras laicas consagradas en el Espíritu Santo y se dedica a misionar por el mundo durante todo el año.



Actualmente radica en Santiago de Chile y desde allí traza su mapa de amor para dirigirse a sanar los corazones heridos de sus hermanos de Argentina desde hace 25 años, de Bolivia desde hace 23 años, de Paraguay, México, Venezuela y España, desde hace cuatro años y más.

Acá tiene sus hermanos Betania

Ingresó al país por la población sureña Pocitos Bolivianos y, de eso hace más de 20 años. Luego fue invitada por los cursillitas de cristiandad a Santa Cruz y llegó a la capital al hogar de Michel Caballero y Leticia Carvalho. Esta es ‘su familia Betania’ y los hijos de la pareja, son sus sobrinos bolivianos.

“Desde entonces visito dos veces al año (en Carnaval y en agosto), mi casa cruceña para dar talleres de alabanza y de oración para que la gente entre en el corazón de Dios, porque es el Señor el que sana, (no son talleres sicológicos), la gente va a encontrarse con Dios. Talleres de perdón y de sanación interior, porque toco las heridas del vientre materno, que es el que doy en tiempo de Carnaval”, explica.



Trabaja con parejas, mujeres y jóvenes y recientemente se dio cuenta que iban pocos varones a sus encuentros. "Es que a ellos les cuesta mucho compartir sus heridas frente a las damas, por eso ahora planificamos otro taller de sanación en silencio, solo para varones, que se efectuará el 4 y 5 de marzo, es una novedad acá, por eso les digo a las mujeres que inviten a sus padres, hermanos, parejas o hijos a asistir".



_¿Usted no es monja? - Soy consagrada al Señor con voto de pobreza, castidad y obediencia, soy misionera itinerante, no vivo en convento, esa es la diferencia, y vivo de la providencia de Dios, la gente se convierte y colabora, yo confío en que el Señor nunca me faltará.



Y así se pasea por las iglesias, las casas de retiro, los conventos, " y donde el Señor quiera llevarme para sanar los corazones heridos". En Santa Cruz, da talleres en las iglesias San Martín, Don Bosco, San José Obrero, Santa Rosa de Lima, visita radio Betania, está con los grupos religiosos como Mujeres de Cristo, Mujeres Judith, y donde requieran su presencia.

También visita esporádicamente las ciudades de Tarija, Yacuiba, Sucre y Montero.

Invitación al taller de sanación

Con esa voz con un suave acento de los habitantes del país transandino, la hermana Isabel Margarita invita a su manera: “Mujeres, las invito a que sean la voz de la buena noticia, invita a tu marido, a tus hijos, yo sé que la oración de una mujer, de una madre, de una esposa es escuchada por Dios. Ayúdenme a evangelizar, a rescatar al género humano varón y las invito a que descubran a Jesús, que solo él puede sanar, curar y vendar las heridas tuyas y las heridas de tu esposo, de tus hijos, de tus padres y de tus hermanos"