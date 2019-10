Llaman "parásitos" a los mandatarios que fueron al homenaje de Chávez

El presidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, tildó este domingo de "parásitos" a los presidentes y primeros ministros que asistieron a los homenajes al presidente Hugo Chávez, en recuerdo de su fallecimiento hace tres años.



"Esta vez los parásitos internacionales que vinieron para los funerales se irán como vinieron: con las manos vacías porque dólares no hay", escribió en Twitter el titular de la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y del partido Acción Democrática (AD, socialdemócrata), opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez.



Ramos Allup perfiló especialmente contra el presidente boliviano, Evo Morales, que viajó a Caracas junto a sus colegas de Nicaragua, Daniel Ortega; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; los primeros ministros de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, y Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



"Habrá juicios y cárcel para el delincuente Evo Morales cuando abandone la Presidencia. Igual destino tendrán sus compañeros (de) pandilla (de los) otros países", sostuvo Ramos Allup.



Sobre los actos de homenaje a Chávez, que comenzaron el sábado y que se extenderán durante diez días, el jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza de partidos opositores venezolanos, Jesús Torrealba, los achacó a un acto de "necrofilia".



"No tenemos tiempo para disputas estériles con los que confunden política con necrofilia. ¡Lo nuestro es cambiar el presente para tener futuro!", escribió Torrealba en Twitter.,

Habrá juicios y cárcel para delincuente Evo Morales cuando abandone presidencia.Igual destino tendrán sus compañeros pandilla otros países.— Ramos Allup (@RamosAllup) 6 de marzo de 2016 n