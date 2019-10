Mira los países que visitó Evo Morales en 2015

El presidente Evo Morales visitó 16 países en 2015, en un total de 26 viajes al exterior que emprendió por tres continentes del mundo: Norte, Centro y Sur América, Europa y Asia, de acuerdo con un recuento realizado por ANF.



Destinos más frecuentados



Los destinos más frecuentados por el mandatario fueron Argentina, Francia y Estados Unidos, países a los viajó en tres oportunidades en diferentes ocasiones.



Evo en Argentina



En el caso de Argentina, Morales viajó en julio para inaugurar junto a la presidenta Cristina Fernández un monumento de la heroína de la independencia Juana Azurduy de Padilla. El 18 de septiembre volvió a ir al vecino país para compartir actividades con el candidato oficialista Daniel Scioli y en diciembre se ausentó para participar del acto de transmisión de mando de Mauricio Macri.



Evo en Estados Unidos



El mandatario visitó Estados Unidos en enero para entregar la presidencia del Grupo de los 77 más China (G77) a Sudáfrica, en septiembre para asistir a las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y un mes más tarde para dirigirse a empresarios e inversionistas de diferentes partes del mundo en un acto organizado por el diario británico Financial Times.



Evo en Francia



Viajó el 7 de noviembre para recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Pau et des Pays de I’Adour y el 9 para reunirse con empresarios y sostener una reunión con su homólogo Francois Hollande. Volvió a fines de ese mes para participar de la Cumbre de Cambio Climático (COP21) y presentar las conclusiones de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático realizada en Tiquipaya, Cochabamba.



Evo en otros países



De acuerdo con el recuento de ANF, el dignatario visitó dos veces, en 2015, los países de Venezuela, Italia, Brasil y Paraguay. En el primer caso, los viajes se realizaron en marzo para la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y en abril para apoyar a su homólogo Nicolás Maduro por los roces diplomáticos que tuvo con EEUU.



A Italia viajó en junio para inaugurar el pabellón de Bolivia en la Exposición Universal de Milán y en noviembre recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de Sapienza.



A Brasil viajó el 2 de enero para asistir a la investidura de la mandataria Dilma Rousseff y el 17 de julio para asistir a la 48° Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur, donde se aprobó la adhesión de Bolivia como miembro pleno al bloque regional.



A Paraguay, en cambio, fue el 29 de junio para reunirse con su par, Horacio Cartes, para firmar acuerdos bilaterales en materia de minería, industria naval, interconexión eléctrica, y otros. También visitó al vecino país el 21 de diciembre, para asistir a la 49° Cumbre del Mercosur.



Morales realizó dos viajes peculiares en 2015. El primero realizado a Cuba el 13 de agosto para asistir al cumpleaños 89 de Fidel Castro y desearle "muchas felicidades" al considerarlo su "hermano mayor".



También visitó un país del Asia: Irán, a donde viajó para participar de la tercera Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas; ello sucedió del 22 al 25 de noviembre.



Además de estos destinos, el presidente visitó los países de Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá, Bélgica, Alemania e Irlanda, para asistir a diferentes espacios multilaterales, como es el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), o cumplir una agenda bilateral como es el caso de Perú, para la activación del gabinete binacional, o Alemania para sostener reuniones con la canciller Angela Merkel.



¿Cuánto erogó el Estado para los viajes del presidente?



ANF consultó al ministro de Economía, Luis Arce, para conocer la cantidad de recursos que erogó el Estado para los 26 viajes del Presidente, no obstante la autoridad se abstuvo de dar a conocer el detalle y manifestó que "los viajes siempre han sido productivos", por los acuerdos alcanzados en materia política, económica, social y otros.



"Todos los viajes ha sido una plata muy bien invertida para el país, lo puedo firmar. El ministro de Economía avala todos los viajes y toda la plata que se ha gastado en los viajes del Presidente. Yo lo he visto, no sólo de ahora, si no desde el 2006. Han sido viajes sumamente provechosos", mencionó Arce.



Evo viajó más que en 2014



El presidente viajó más en 2015 en comparación con el 2014, cuando visitó 14 países en 21 viajes al extranjero, siendo Cuba el destino más frecuentado ese año en cuatro oportunidades, de acuerdo con el seguimiento realizado por ANF.



