COB se mantiene firme y el Gobierno ve giro a la derecha

Sin acuerdo. Así sigue el tema de los 180 extrabajadores de Enatex que aún buscan ser incorporados al Servicio Nacional Textil (Senatex) o a otra entidad estatal.



Al respecto, la Central Obrera Boliviana (COB), luego de mantener una reunión, el sábado, con el Gobierno, optó por dejar las negociaciones debido a que su principal pedido (dar trabajo a los 180 operarios) fue calificado por el Ejecutivo como inaceptable.



Ermo Pérez, primer secretario general de la COB, explicó que la demanda central de los extrabajadores de Enatex es la de contar con un puesto laboral y con un contrato indefinido, por lo que la COB tiene la obligación de apoyar a sus afiliados y de acatar lo que ellos indiquen.

Pérez remarcó que esta situación no la crearon los trabajadores, por lo que es el Gobierno el que debe encontrar una solución que permita a estas personas seguir trabajando como lo venían haciendo.



Sobre el ampliado nacional que hoy tendrán a partir de las 14:00, en la sede de Gobierno, Pérez sostuvo que en la reunión se va a definir la estrategia a seguir, toda vez que ya conocen cuál es la posición del Ejecutivo.



Oferta gubernamental

Según el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, en la reunión del sábado se informó a la COB de que ya se había contratado a 30 personas para trabajar en Senatex y que para los casos más urgentes (mujeres en estado de gestación, discapacitados y personas a punto de jubilarse) se logró un conjunto de 20 ítems que serán para empleos fijos bajo la Ley General del Trabajo. Trigoso lamentó que la COB, de forma unilateral, haya roto el diálogo y que en sus distintas medidas de presión lleve a los trabajadores a una aventura que solo beneficie a la derecha.



Sobre este punto, Trigoso indicó que los cobistas buscan dejar de lado el pacto con el Gobierno, eso se puede leer como un desplazamiento a la derecha, algo que no beneficia a los trabajadores.



Cobro de beneficios

El Gobierno volvió a pedir a los 172 extrabajadores de Enatex que cobren sus beneficios sociales. Trigoso reiteró que el objetivo del Ejecutivo no es perjudicar a la COB, sino cumplir con la ley.