Evo y las FFAA sientan soberanía en Chapare

La compuerta trasera del Hércules C 130 se abrió en las alturas y los paracaidistas saltaron al vacío, conquistando el cielo de Chimoré y subiendo el telón de los ejercicios conjuntos entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Boliviana. Así, el corazón del Trópico de Cochabamba, concentrado en el puente que está en el ingreso del pueblo, miraba con asombro esta prueba de capacidades y de reacción inmediata que no habían visto jamás.



Durante 83 minutos se vieron y escucharon explosivos de combate en un playón del río Chimoré, navegar aeroflotadores y deslizadores de asalto, socorrer en simulacros a soldados "heridos" en helicópteros Súper Puma, que se estacionaban a 50 pies del suelo para después transportarlos colgados de sogas y meciéndose por los aires.



El presidente Evo Morales, desde un campamento que se instaló cerca de la terminal del aeropuerto Internacional de Chimoré, dijo que estos ejercicios conjuntos eran para, fundamentalmente, sentar soberanía en nuestro territorio nacional, para defender sus recursos naturales y para asistencia humanitaria en los desastres naturales.



"A nombre del Gobierno felicitar ese compromiso mediante este ejercicio conjunto. Combinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea Boliviana la Armada", enfatizó Morales.



El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Gonzalo Durán Flores, explicó que participaron 800 militares y que los ejercicios fueron planificados y practicados desde hace cuatro meses.



El jefe militar aseveró que los objetivos de los ejercicios fueron la comprobación de las capacidades militares y la efectividad operativa, dado que cada fuerza ha ejecutado sus planes específicos, que los miembros de las FFAA, en acciones en conjunto, pusieron a disposición sus medios materiales y humanos. Añadió que se buscó ejercer tres aspectos fundamentales: soberanía, independencia y libertad. "Nuestra bandera flamea en este lugar, que hasta hace pocos años teníamos que pedir permiso para entrar. Hoy no hemos dependido de nadie y trabajado con absoluta libertad", dijo.



Con anticipación, el comando de las FFAA estableció que el objetivo era desarrollar tareas de lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Morales resaltó que hace una década el aeropuerto de Chimoré era manejado por EEUU, resaltó que ahora está a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana.



El mandatario expulsó en 2008 al embajador de Estados Unidos, luego de que lo acusara de confabular contra su gobierno y a la fuerza antidroga estadounidense DEA. Luego echó del país al programa de ayuda Usaid, reportó AFP.



En el ejercicio, los militares operaron una veintena de aviones, algunos K-8 chinos, 31 carros blindados del mismo país asiático y varias lanchas y embarcaciones de socorro