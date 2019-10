El momento del choque, según el protagonista

El Ministerio Público tomó declaraciones al menor de 17 años, estudiante del colegio Cambridge, luego de que fuera señalado responsable de provocar un choque seguido de muerte, el sábado, en la avenida Cristo Redentor.



Según declaraciones de autoridades del Cambridge, en contacto con la Red Uno, el joven había salido del colegio tras rendir una prueba internacional y luego, cuando circulaba por la ruta norte, provocó el accidente.



A continuación te detallamos parte de la declaración del menor ante la Fiscalía. En las próximas será juzgado.



F: ¿Cómo fue el accidente?

M: Yo manejaba a velocidad prudente de acuerdo al flujo vehicular y de un momento a otro se cruzó un vehículo y yo por no chocarlo doble y frené e impacté con una vagoneta pathfinder en el otro carril.



F: ¿A qué velocidad iba?

M: No recuerdo, iba a una velocidad prudente.



F: ¿Usted tiene licencia de conducir?

M: El vehículo lo manejo ocasionalmente cuando voy de mi casa al colegio que es cerca.



F: ¿La noche anterior consumió bebidas alcohólicas?

M: La noche anterior fui a visitar a una amiga y no consumí bebidas alcohólicas. Mi papá me daba permiso a veces para usar el vehículo, pero ese día lo saqué sin su autorización. No tengo licencia.



F: ¿Desde cuándo conduce?

M: Conduzco desde mis 15 años. Pido disculpas y expreso mis condolencias más profundas a la familia. No fue mi intención causar el accidente.