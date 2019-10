Damián Condori Herrera: “El MAS instruyó a los vocales eliminar los votos del FRI”

17/04/2015



¿Cómo se siente tras conocer la posición de los vocales del Órgano Electoral?



¿Cómo puedo estar? Molesto e indignado, eso siento ahora. Qué pena que el masismo haya penetrado el Órgano Electoral. Lo único que se me viene ahora es que los vocales nacionales no quieren actuar de oficio por temor al poder político.



¿Cree que el MAS?este detrás de la decisión?

Claro. Acá (muestra una carta dirigida a la presidenta del TED de Chuquisaca) dice que el delegado del MAS instruyó a los vocales de Chuquisaca eliminar los votos del Adrián Valeriano (candidato del Frente Revolucionario de Izquierda que renunció días antes de las elecciones) para que se vayan al caudal del MAS. Eso pasó, y pasó en horas de la madrugada.



¿Y con la decisión de los vocales del TSE?

No lo sé, no tengo pruebas, pero también sé que el vocal (Wilfredo) Ovando, el que fue elegido por Evo Morales, estuvo en Sucre y se reunió con los vocales departamentales. Da la casualidad que el lunes por la madrugada se determine que el MAS gana en primera vuelta.



¿Dónde estuvo los días de movilizaciones en Sucre?

En Cochabamba y La Paz.



¿Y qué hacía?

Yo soy candidato y estoy metido en el asunto jurídico. Encabecé la respuesta jurídica, como las apelaciones y posibles acciones de inconstitucionalidad. Ahora (por ayer) voy a Sucre para sumarme a la protesta, para ver qué más podemos hacer en este lamentable caso.



¿Qué sectores apoyan su movilización?

Son varios. Están los gremiales urbanos, juntas vecinales de Sucre, universitarios, el movimiento campesino de Chuquisaca, pero también los propios masistas me apoyan por abajo, son incluso actuales senadores y diputados.



¿Se contactó con Evo Morales en estos días?

No, por principios. Al inicio (de la campaña electoral) me quisieron dar cargos, querían que sea embajador, pero yo deseché por principios y valores. Ahora no se animan a buscarme porque saben que los rechazaré, saben que no me pueden comprar como lo hicieron con Valeriano (candidato del FRI), que le pidieron que renuncie