Respaldan a ministro Arce tras interpelación por el Fondo Indígena

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, recibió el apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tras ser interpelado por diputados de la oposición que solicitaban explicaciones sobre el presunto grado de responsabilidad que su ministerio tendría sobre la asignación, fiscalización y control de los recursos dentro del exFondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc).



La interpelación fue presentada por los diputados opositores: Nórma Pierola, Yesenia Yarhui y Julio Costas, quienes a través de 14 preguntas, apuntaban a la responsabilidad del Ministerio de Economía sobre los desembolsos hechos a dicho fondo.



"De acuerdo al Decreto Supremo N° 29894 de estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no tiene atribuciones para presentar informes pormenorizados del manejo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios ni otras entidades públicas", explicó Arce en su intervención.



El Ministro de Economía también aclaró que por norma del presupuesto general del Estado, cada entidad tiene el trabajo de administración, fiscalización, uso, destino e incluso cierre de sus proyectos. Esto debe ser desarrollado por su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), dijo, por lo que justificó que su cartera no tiene la tuición de efectuar auditorías a los recursos asignados a las entidades públicas, incluido el exFondo Indígena, que recibía recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



"El Fondo Indígena no constituye una entidad pública que genera por si misma recursos, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no desembolsó recursos a su favor", argumentó, y añadió que los recursos del IDH fueron transferidos de forma automática a las cuentas del Fondioc.



La autoridad informó que de 2006 a 2015, se transfirieron de forma automática 476.654.790 bolivianos a la cuenta del Fondioc, y que el mencionado fondo no tuvo otras fuentes de financiamiento.



Una de las preguntas de los diputados interpelantes pidió explicaciones del por qué se desembolsaron recursos de forma directa a cuentas particulares dentro del Fondioc, duda que fue respondida por Arce, tras reiterar que su ministerio no realizó desembolsos a dicho fondo. Aseguró que el Estado siempre realizó desembolsos directos de recursos económicos a cuentas de particulares, algo que no debe extrañar ya que esto se hace por concepto de pagos de servicios y salarios.



"El Tesoro General de la Nación desde 1825 transfiere recursos a personas particulares para el pago de bonos, subsidios y otros", señaló. Pese a las múltiples observaciones de los interpelantes por un presunto "lavado de manos" por parte del gobierno en el caso del Fondioc, el ministro de Economía obtuvo el apoyo mayoritario, conformado por legisladores del partido de gobierno. Finalmente su informe fue aceptado por la Asamblea Legislativa.