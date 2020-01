Evo pide investigación a fondo sobre las muertes

El presidente Evo Morales instó a que exista una "dura investigación" para dar con los autores de las muertes de cuatro mineros cooperativistas y del viceministro Rodolfo Illanes a causa del conflicto entre el Gobierno nacional y el sector cooperativista.



"Lamentamos los hermanos fallecidos. Tiene que haber una dura investigación y caiga quien caiga, tienen que ser procesados por el Ministerio Público y así vamos a respetar la vida", manifestó la máxima autoridad del país en un acto con mineros sindicalizados de Colquiri en Palacio Quemado.



La autoridad admitió que en las últimas semanas "hemos pasado momentos muy difíciles en Bolivia", en referencia a la tensión por los bloqueos de caminos y los enfrentamientos entre cooperativistas y efectivos de la Policía.



"No vale abusar de nuestra fuerza sindical, no sirve abusar de la fuerza social de cualquier sector, eso hay que cuidar, es el patrimonio de los trabajadores", dijo Morales, al momento de entregar dos volquetas y una ambulancia a los trabajadores sindicalizados.



Evo reiteró que existen pedidos "inatendibles e indeseables". Comentó que "a veces tengo que soportar algunas demandas que no se justifican sectorial ni nacionalmente. No se trata de imponer", sobre las protestas por un pliego de 10 puntos que exige ese sector minero.



"Regalamos volquetas, damos volquetas, esas volquetas ahí trasladan a los bloqueadores; regalamos ambulancias y ahí trasladan dinamitas. Puedo equivocarme, pero lo más importante es resolver los problemas", agregó Morales, a manera de broma.



Finalizó señalando que "no podemos imponer alguna reivindicación con dinamitazo o bajo amenaza de bloqueo (...) Estamos de duelo, compartimos el duelo". Luego salió de Palacio y entregó los motorizados a los mineros sindicalizados de Colquiri.