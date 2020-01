Déficit de carga horaria y lío laboral agobian a la Uagrm

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) atraviesa por momentos difíciles. La demanda de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de más carga horaria (horas de clases) se repite en otras facultades, ya que, según datos que manejan los dirigentes estudiantiles, en toda la estatal cruceña hay un déficit de 114.000 horas.

A esto se suma el conflicto con los trabajadores administrativos, que hoy cumplen once días de paro indefinido, motivo por el cual ha bajado la vigilancia en los predios universitarios y el rector se ha visto obligado a buscar otra oficina para trabajar, pues no puede ingresar a su despacho debido a que los huelguistas ayunan en las puertas del rectorado.

En un recorrido que hizo EL DEBER por la ciudad universitaria, varios estudiantes pidieron aumentar la carga horaria para posibilitar la apertura de más grupos (paralelos), porque hay aulas donde el número de estudiantes supera los 150. Esto sucede, por ejemplo, con la materia de Geología de la carrera de Ingeniería Civil.



“Este semestre abrieron solo dos grupos, uno en la mañana y otro en la noche y no es suficiente. En ambos grupos habemos más de 150 estudiantes y no cabemos en el aula”, indicó la estudiante Jéssica S., lo que fue corroborado por sus compañeros.

“Cuando hay examen la situación es peor, hay estudiantes que deben acomodar sus sillas en los pasillos porque no hay espacio en el aula”, dijo otra.



A decir del dirigente Eduardo Viruez, alumno de la carrera de Ingeniería Electromecánica, este problema afecta principalmente a las facultades más grandes, donde muchos alumnos se quedan fuera del aula por falta de espacio.



Héctor Coronado, estudiante de Bioquímica y delegado de la Federación Universitaria Local (FUL) ante la COD, en su facultad también se necesita más carga horaria y se sabe que el déficit en todas las facultades es de 114.000 horas.



No obstante, Coronado dijo que el tema de la carga horaria está siendo analizado por las autoridades académicas e hizo notar que los recortes económicos que ha sufrido la estatal cruceña han afectado la atención de los requerimientos.



El rector de la Uagrm, Saúl Rosas, manifestó el martes que la asignación de horas de clase será tratada en una reunión extraordinaria en el Ilustre Consejo Universitario (ICU) que debe aprobar la distribución a las distintas facultades. “Al momento se están haciendo las evaluaciones para racionalizar y redistribuir las horas”, expresó.



EL DEBER buscó ayer al rector en su oficina, pero las puertas estaban cerradas. Tampoco se pudo conseguir la versión del vicerrector Oswaldo Ulloa.



Sin vigilancia

Ayer en los predios universitarios no había vigilancia, debido a que la mayoría de los guardias están acatando el paro sindical. Esta situación preocupa a los universitarios.