Muere actor de Star Trek atropellado por su auto

El actor ruso-estadounidense Anton Yelchin, conocido por interpretar a Chekov en la nueva saga de "Star Trek", murió hoy a los 27 años tras ser atropellado por su propio vehículo, según confirmaron hoy fuentes policiales al diario Los Angeles Times.



Yelchin falleció la madrugada del domingo después de que su vehículo rodara cuesta abajo por el empinado camino de entrada a su casa en Studio City, en Los Ángeles (California), y atrapara su cuerpo contra un buzón de ladrillo y una puerta de seguridad.



Una agente del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jenny Houser, aseguró al diario angelino que unos amigos de Yelchin acudieron a su vivienda la madrugada del domingo después de que el actor no se presentara a un ensayo y lo encontraron así.



Selena Barros, investigadora de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, dijo al rotativo que no hubo "ninguna circunstancia sospechosa que sea obvia" en el incidente, mientras que la publicista del actor, Jennifer Allen, indicó que la familia del intérprete ha pedido privacidad en este momento de luto.



Nacido en San Petersburgo (Rusia) en 1989, Yelchin comenzó a actuar cuando era un niño e interpretó a Chekov en "Star Trek," "Star Trek into Darkness" y "Star Trek Beyond", que llegará el próximo mes a la cartelera de Estados Unidos.



Recientemente había estrenado el filme de terror "Green Room" y el drama romántico "5 to 7".



Varios actores expresaron su incredulidad y pésame en las redes sociales, entre ellos Anna Kendrick, Kat Dennings y uno de los compañeros de Yelchin en la saga "Star Trek", John Cho.



"Quería muchísimo a Anton Yelchin. Era un verdadero artista: curioso, bello y valiente. Era un gran compañero y un gran hijo.

Estoy destrozado", dijo Cho en su cuenta oficial de Twitter.

