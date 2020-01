Oriente Petrolero busca arqueros

A días para que finalice el campeonato Apertura, el arco de Oriente Petrolero es una incertidumbre. El arquero titular Guillermo Viscarra adelantó que su salida es inminente del equipo verdolaga, mientras que el segundo guardameta Pedro Galindo también podría seguir su camino. "Nadie habló conmigo. No sé qué irá a pasar", afirmó Galindo a DIEZ.

'Billy' Viscarra jugará su último partido este domingo ante Nacional Potosí en el Tahuichi (16:00). Se conoce que después tomará sus cosas para marcharse del club porque su contrato finalizará el 30 de junio y Oriente cierra la temporada el 2 de julio ante Bolívar en La Paz. Su futuro podría estar en Europa o en algún club importante del continente.



Tras la salida de Viscarra, Galindo tomará la posta para el último encuentro ante la academia paceña. "Tengo contrato hasta el final del campeonato y debo cumplirlo. Me gustaría quedarme en Oriente, pero eso no depende de mí", aseguró el jugador. Por ahora el tercer arquero es Carlos Suárez, que aún no ha debutado en el profesionalismo.

En un puesto tan complicado de cubrir por que el mercado nacional es limitado. Los arqueros importantes ya tienen asegurado su futuro para el Clausura, por lo que Oriente deberá mirar fuera de las fronteras para garantizar las exigencias en un club cuya hinchada pide buenos resultados. El último título fue en 2010, con José Carlo Fernández bajo los tres palos.