Detienen a ex jefe administrativo del Fondioc

El ex jefe administrativo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) Édgar Foronda presentó ayer ante el Ministerio Público descargos de al menos Bs 100.000. Sin embargo, no pudo convencer al fiscal, Javier Flores. El ex servidor público quedó detenido.



La intervención al Fondo Indígena comenzó a fines de febrero tras una denuncia de la Contraloría General del Estado sobre un daño económico de Bs 71 millones por proyectos no ejecutados.



Los dirigentes campesinos que tuvieron una participación relativamente constante en las reuniones del directorio del cuestionado Fondo Indígena fueron Julia Ramos, Roberto Coraite, Sergio Hinojosa, Isaac Ávalos, Rodolfo Machaca y Felipa Huanca. Sus nombres figuran desde 2008 hasta febrero de 2014, según el informe reflejado en el libro: La gran Estafa de Manuel Morales.



Huanca aseguró que manejó un solo proyecto del Fondo y pidió a la Fiscalía seguir investigando