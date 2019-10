Conoce a los animales que se emborrachan

Después de ser rechazados sexualmente buscan consuelo en el alcohol. No estamos contando la historia de un hombre despechado sino de la especie macho de la mosca de la fruta que al no lograr aparearse opta por los alimentos fermentados que tengan grado alcohólico.



La investigación demostró que los machos que consumían alcohol lo hacían para compensar la satisfacción que lograban aquellas especies que si lograban aparearse.



Este descubrimiento científico, publicado por la revista Science en 2012, es uno de los muchos que demuestran que no solo el ser humano es consumidor de alcohol, sino que varias especies también se "echan un trago".



Por ejemplo, las especies machos de las mariposas gustan de la cerveza porque les sirve para fortalecer sus espermatóforos, paquetes ricos en nutrientes que entregan a las hembras como obsequio nupcial, según señala la revista National Geographic.



Según apunta la BBC Mundo, en Sudáfrica, las leyendas locales dicen que a los elefantes les gusta emborracharse. Buscan los árboles de marula, beben de sus dulces frutas hasta saciarse y disfrutan de los efectos embriagadores del zumo ligeramente fermentado.



Otro caso es el de los monos verdes, que llegaron desde África hasta el Caribe en los siglos XVIII y XIX en barcos esclavistas y que vivieron en zonas de producción de cañas de azúcar y que se acostumbraron a "emborracharse".



Científicos comprobaron que no solo lograron tener alta tolerancia al alcohol, sino que los monos jóvenes eran mayores consumidores.



Uno de los videos mas famosos sobre este tema fue filmado en la década de los 90 y muestra una "borrachera" masiva de varios animales que comen la fruta de la amarula. Unas imágenes que no puedes perderte:



