Video muestra a Illanes asustado y ensangrentado

"Me han tomado como rehén hermano ministro", se le escucha decir al Rodolfo Illanes en una nueva grabación difundida esta jornada por la página en Facebook, "Mucha Mierdanga Show" y replicada por varios medios. En la grabación se ve al exviceministro asustado y sangrando.



"Estaba yo entrando a Mantecani, solo, y estaba contabilizando cuántos compañeros están en los cerros y en la plaza de Panduro, ahí me han tomado como rehén. Le rogaría doctor que paralice cualquier actividad de despeje de la vía y cualquier enfrentamiento (gritos de los mineros cooperativistas). Quieren dialogar", agrega, visiblemente preocupado Illanes.



Conoce más: Minero que estaba junto a Illanes espera audiencia



En el video se muestra como a medida que habla el exviceministro, se limpia la sangre que le sale de su nariz y tartamudea. Luego, un dirigente del sector en conflicto toma el teléfono y habla con el ministro Carlos Romero: "Le habla un dirigente de una cooperativa. Escúcheme, nosotros no le estamos lastimando al compañero, sí algunos golpes se le ha dado porque están resentidos mis compañeros cooperativistas".



El ministro de Gobierno increpa al dirigente de chamarra roja que le habla, del cual no se le ve el rostro. "Acabas de reconocer hermano, algunos golpes le hemos dado dices". El minero nuevamente alza la voz y señala: "Escúcheme bien. Ahora vamos a conversar y queremos el diálogo y cualquier ataque imprevisto de la Policía, nosotros vamos a tomar otra instancia para que se nos haga respetar nuestros derechos y queremos que suelten a nuestros compañeros que están detenidos".



Lea también: Fiscal dice ¿para qué? por pedido de citar a Valverde



El exviceministro se ve rodeado por los mineros cooperativistas, luego pasa el celular a otro minero cooperativista, quien reitera que el primer punto para ir al diálogo es la liberación de los afiliados detenidos en el enfrentamiento.



Durante el fin de semana, el ministro Romero aseveró que "su teléfono fue controlado por un dirigente cooperativista, él le obligaba a llamar y entonces ellos dirigían la comunicación, entonces él era casi mediador de la conversación".



Puedes ver: Hija de Illanes agradece el apoyo y clama justicia



Sostiene que "en ese último contacto me dijeron que vendrían con sus abogados, efectivamente, sus abogados vinieron y hablamos, les señalamos que pese al repliegue policial, ellos seguían atacando con dinamita".