Mons. Richard Carlos Lipacho: “Practicamos el catolicismo, pero el celibato es opcional”

El bautizo de 106 niños en Satélite Norte, sin más requisitos que el certificado de nacimiento, hizo visible a la llamada Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana. El máximo representante de esa Iglesia en Bolivia, el obispo primado Richard Carlos Lipacho, habla de la misión y asegura que practican la doctrina católica, pero no están sujetos al papa ni al derecho canónico. Para ellos, el celibato es opcional y tienen una nueva manera de vivir el evangelio.



¿Cómo llega esta Iglesia a Bolivia?

San Carlos Duarte Costas, en 1945, fundó la Iglesia en Brasil, él era arzobispo romano. Al fundar la Iglesia nacional San Carlos Duarte tenía unos ideales muy bonitos, uno de ellos era la opción por el celibato, que esa es la polémica hoy en día en la Iglesia romana. En la Iglesia nacional esto es opcional, pues el diácono, el sacerdote y el obispo pueden ser célibes o casados.



En 1955 San Carlos Duarte Costa ordenó a Luis Hernández sexto obispo para Bolivia, pero no pudo llegar al país porque en esa época la Iglesia oficial era católica romana. El noviembre de 2015 fui nombrado obispo primado para Bolivia, consagrado por el actual presidente de la ICAB, el monseñor Josivaldo Pereira de Oliveira. Llevamos un año y medio de misión en Bolivia, estamos en todos los departamentos, excepto Potosí. Tenemos más de 50 sacerdotes, en Santa Cruz son siete sacerdotes y cuatro diáconos.



¿El Arzobispado los acusa de ser falsos sacerdotes?

Somos sacerdotes formados. La mayoría ha sido formado en la Iglesia romana, pero decidieron unirse a nuestra Iglesia. Cualquier laico que quiera comprometerse con nuestra misión puede llegar a ser sacerdote. Nosotros no tenemos un seminario en Bolivia, por ello mandamos a nuestros seminaristas a formarse a Brasil o México, pero gracias a la tecnología hay laicos que están siendo formados a distancia. Como cualquier sacerdote, son siete años de formación en filosofía y teología. No necesitamos el aval de la Arquidiócesis porque no dependemos de la Iglesia católica romana.



¿Qué los diferencia de la Iglesia católica romana?

Profesamos el catolicismo, practicamos la misma doctrina, pero la diferencia está en el celibato. Tenemos una línea de sucesión apostólica, pero no tenemos como cabeza al papa Francisco, sino a un patriarca, que es el monseñor Josivaldo Pereira, presidente de los obispos nacionales, con sede en Brasil. Otra cabeza visible es el patriarca Olinto. Veneramos a la Virgen María.



¿Usted está casado?

Yo tengo esposa y dos hijos. Me casé por lo civil y por lo religioso, me casó un sacerdote romano. Cuando Cristo formó la Iglesia lo hizo con muchos apóstoles casados, como San Pedro; muchos papas eran casados, la misma historia de la Iglesia romana lo dice, hasta que llegó un concilio e hicieron el celibato.



¿Cree que la Iglesia romana debería abrirse?

Nosotros llegamos a la periferia. En el caso del bautismo solo ponemos como requisito el certificado de nacimiento y cursos de un mes. Nosotros bautizamos para Jesús, no para la Iglesia, Jesús no dijo “vayan y pidan documentaciones y hagan catequesis de dos años”. Tenemos que respetar a la comunidad y adecuarnos a los tiempos modernos. Cómo van a exigir que los padrinos sean casados por la Iglesia si hay parejas que viven en concubinato, otras casadas por lo civil y otras entre el mismo sexo. Nuestro sacramento es legal como el de la Iglesia romana. Pedimos un aporte de Bs 50 para cubrir la ceremonia y ellos cobran Bs 250.

La Iglesia los acusa de falsos sacerdotes

El vocero del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, advirtió que la Iglesia nacional no pertenece a la Iglesia católica. “La Iglesia católica es una sola y está al cuidado del papa Francisco, por lo tanto, en esta Iglesia, que se autodenomina católica nacional, son sacerdotes falsos”, aseveró.

Así también, alertó a las personas que bautizaron a sus hijos con ellos que los certificados que reciban no tienen validez para cumplir con los otros sacramentos en la Iglesia católica.