Somos cada vez más insensibles a los temas violentos o sexuales

Una nueva herramienta de análisis que mide los estados emocionales desarrollada por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona demuestra empíricamente que los humanos están perdiendo capacidad emocional de excitación frente a contenidos como la violencia o el sexo.



Este hecho se ha demostrado en el proceso científico de validación de una escala para medir estados emocionales, como el placer y la excitación, en tiempo real, denominada The Affective Slider (AS).



Los investigadores Alberto Betella y Paul Verschure constataron, en un estudio publicado en la revista PLoS ONE, que "las personas son cada vez más insensibles a los estímulos altamente excitantes, que van desde la violencia al sexo". Explicaron que el trabajo tenía un doble propósito: "Por un lado, había que probar la fiabilidad de la nueva escala AS y, por otra parte, queríamos saber si podíamos replicar las calificaciones del International Affective Picture System (IAPS)".



Banco de imágenes

El IAPS consiste en un banco de imágenes con múltiples categorías semánticas utilizado como estándar en estudios de sicología que permite obtener datos individuales a partir de la respuesta de los sujetos ante los estímulos.



En cuanto al primer objetivo, la escala AS se compone de dos controles deslizantes que miden emociones básicas en términos de placer y excitación, siendo así una herramienta "más simple e intuitiva" para la autoevaluación en tiempo real, que se basa en la escala Maniquí de Autoevaluación (SAM), una de las más usadas en sicología para el autoinforme.



Una de las conclusiones fue la demostración de que la escala AS puede sustituir la SAM en la autoevaluación de placer y excitación, "con las ventajas adicionales de ser un método autónomo y que se puede reproducir en dispositivos digitales".



Los autores afirman que "la AS es una herramienta moderna que puede ser adoptada por otros investigadores bajo una licencia abierta", ya que, a diferencia de la SAM, funciona a través de señales no verbales consistentes en la interacción con barras de desplazamiento.



Ante el segundo objetivo, concluyen que existe una respuesta afectiva significativamente menor a los estímulos, es decir, que muestran que "hoy en día las imágenes IAPS no impactan tanto como en el pasado"