Alcaldesa de El Alto acusa conspiración en su contra

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, denunció una conspiración del Gobierno nacional en contra de su gestión. Lamentó que se mostraran "mentiras" para intentar hacer creer que no estaba presente el miércoles, cuando una toma violenta de la Alcaldía dejó seis personas muertas.



"Queremos hoy denunciar ante el pueblo boliviano que somos víctimas de una conspiración y persecución política con todo lo que está sucediendo. Somos víctimas, primero, de un ataque que ha ocurrido al Municipio, a la Alcaldía, a la gestión. Han atacado la Alcaldía y han asesinado a seis de nuestros funcionarios", declaró la autoridad.



La autoridad reprochó que se siga hablando de un "autoatentado" y dijo que el Gobierno quiere mostrar que es culpa de la Alcaldía. "Es como si nos pusiéramos una minifalda, nos violaran y dijeran que fue nuestra culpa", agregó.



"Estamos buscando que se pueda demostrar quienes fueron las personas que han atentado contra la vida de nuestros compañeros", manifestó, a tiempo de reprochar la aprehensión del capitán Dorian Ulloa, secretario de seguridad ciudadana, y Marcelo Plata, director de Talento Humano.



"Yo he estado en la ciudad de El Alto, me he ausentado por horas, he salido a las 18.20 minutos en BoA, el martes, y he regresado el miércoles a las 07.55 de la mañana. ¿Quién saca las imágenes de Sabsa o los boletos de BoA si no es el Gobierno? Por eso hablamos de conspiración", advirtió.



Calificó de "canallada" a las autoridades del Ejecutivo por valerse de ese tipo de falsedades" y exigió a la Fiscalía que se haga una investigación transparente e independiente. "Donde están los verdaderos autores que han estado digitando esto contra mí", aseveró la burgomaestre.