Pokémon Go ya batió cinco récords Guinness

A poco más de un mes de su primer lanzamiento, Pokémon Go se ha convertido en la aplicación preferida por millones de usuarios. El juego, que está disponible en Bolivia desde el tres de agosto, vuelve a ser noticia.



Pokémon Go ha batido cinco récords Guiness, que confirman el impresionante fenómeno que significa en el mundo de los videojuegos y aplicaciones móviles, señala el periódico peruano El Comercio.



Estos son los cinco récords:



1. Es la app con mayor cantidad de ganancias durante el primer mes. Consiguió 206.5 US$ millones en 30 días.



2. Es el juego móvil más descargado durante el primer mes (130 millones). El primer lanzamiento del juego fue el 6 de julio y en América Latina el 3 de agosto.



3. Encabezó la lista de aplicaciones más descargadas en 70 países de manera simultánea durante el primer mes.



4. Pokémon Go lideró la mayor cantidad de listas de aplicaciones con más ganancias durante el primer mes.



5. Pokémon Go recaudó 100 millones de dólares en ganancias en tan solo 20 días.



Además es la aplicación más descargada en la historia de App Store, la tienda de aplicaciones de Apple, señala El Comercio.