Tensa calma en los módulos de la Uagrm

Los estudiantes, que desde el domingo se han atrincherado en los predios de los módulos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), continúan en alerta ante las amenazas de ser desalojados por otro bando perteneciente a la Federación Universitaria Local (FUL), dando a entender que la jornada no será pacífica si no son anuladas las elecciones para rector y vicerrector.



Con los rostros semitapados por pañuelos los universitarios sindicaron al candidato Saúl Rosas de promover el violento intento de desalojo ocurrido anoche, que dejó siete heridos que están internados en la clínica Niño Jesús y se habla de un desaparecido.



En una entrevista en Unitel el candidato Miguel Cadima insistió en pedir a la Corte Electoral Permanente (CEP) que sean anulados los comicios y que se convoquen a otros; también invitó a las juntas vecinales y al Comité Cívico para que se constituyan en vigilantes del proceso eleccionario.



“Lo ideal es que sean cambiados los ‘muchachos’ que son vocales de la CEP para que no vuelvan a empañar las elecciones”, dijo Cadima.



Por su parte, Saúl Rosas pidió a los universitarios que desalojen los módulos para que vuelva la paz a la Uagrm. “No me aferro al poder pero pido que se respete la democracia, que se revise la documentación para ver si hubo irregularidades”, indicó, pero no pidió la anulación del proceso ni que se convoque a una nueva elección.



Si bien el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo ayer que el Gobierno replegó a la Policía Militar de los predios de la Uagrm, desde tempranas horas de este viernes se pudo apreciar la presencia de policías para intentar evitar los desbordes.,