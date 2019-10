Nuevo video de Star Wars para campaña por el 'No'

Un nuevo video de Star Wars, titulado "El despertar del pueblo vota No" fue adaptado y promueve votar por el No en el referendo de febrero por la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).



Una voz grabada en las imágenes de la popular saga estadounidense simula un diálogo entre Evo Morales (Darth Vader) y Luke Skywalker, quien le avisa al presidente que votará por el No.



En ese momento se ve la imagen de Álvaro García Linera, en el rol del emperador Palpatine, quien le pide que no abandone a Morales porque "el sol se va a esconder y la luna se va a escapar".



El video está en un canal de Youtube ?y circula por las redes sociales. Puedes verlo en la parte superior de la nota.



Star Wars también fue por el Sí



En diciembre se publicó un video similar que instaba a votar por el Sí y en el que se observaban imágenes de Evo Morales, Álvaro García Linera, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y, en el "lado oscuro", aparecían el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez.