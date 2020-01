Muhammad Ali vs 'Rocky Balboa' y otras peleas curiosas del boxeador

Millones de fanáticos lloran la partida de Muhammad Ali, que murió el pasado viernes en una clínica de Phoenix, Arizona, considerado el mejor boxeador de todos los tiempos. Su fama fue tal que era un habitual invitado de shows de televisión, entregas de premios de cine y hasta fue llevado al mundo del cómic.



Aquí repasamos tres de sus mejores "enfrentamientos" fuera del ring. Los más curiosos y que debido a su fallecimiento empezaron a viralizarse en internet.



Muhammad Ali vs "Rocky Balboa"



Sucedió en la entrega de premios Oscar de 1977. Silvester Stallone, que intepretó a Rocky Balboa en el cine, era el encargado de presentar la nominación a la categoría de Mejor Actriz, cuando comenzaba a hablar, y ante la sorpresa del público, apareció por detrás suyo Muhammad Ali, y entonces empezó a decir: "Yo soy el Apollo Creed verdadero", provocando la risa del público.



En el filme, Creed (de raza negra) es el antagonista de Balboa, y es derrotado por el "semental italiano".



Entonces Ali hace ademanes de pelear con Stallone pero todo termina en un abrazo. Un momento que puede recordar en el video que encabeza esta nota.



Muhammad Ali vs Michael Jackson



También fue en 1977. Michael Jackson, de 18 años de edad y lejos de la transformación que lo convertiría en un hombre blanco, era el líder de "The Jackson Five". El grupo tenía un programa de variedades en la televisión y presentaban varios famosos invitados, uno de ellos fue Ali.



Michael Jackson recibe a Muhammed e intenta "pelear" con él, usando sus pasos de baile. El momento, casi tan épico como el anterior, es uno de los más recordados del boxeador, ya que ambos llegarían a convertirse en leyendas vivientes.



Recuerda ese momento aquí :?,

,,

Muhammad Ali vs Superman



En 1978 la editorial DC Comics llevó a Muhammad Ali al mundo de las historietas y lo enfrentó nada menos que a su héroe más famoso: Superman. La portada, que es hasta la fecha una de las más famosas de este género, corresponde a una edición especial de 72 páginas.



La trama del cómic se basa en la invasión ficticia a la tierra de una raza extraterrestre llamada los Scrubb, que pide pelear con el campeón más grande de la Tierra a cambio de su salvación.

,

Superman y Ali se ofrecen a combatir, pero como no se ponen de acuerdo el líder de los alienígenas decide que ambos se enfrenten en un planeta llamado Bodace, en el cual Superman no puede usar sus poderes.



Muhammad Ali aceptó que su imagen sea trasladada al cómic con una sola condición, que en la historia descubra la identidad secreta de Superman.