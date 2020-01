Sobre un aviso publicado en nuestras páginas

A nuestros lectores:



En la edición impresa del miércoles 17 de agosto fue publicado un aviso clasificado que ha generado descontento dentro y fuera de esta redacción.



A tiempo de lamentar que dicho aviso no hubiera sido detectado por nuestros filtros de difusión, queremos aclarar que la publicación no es compartida por la línea informativa-editorial de EL DEBER y que lamentamos públicamente el descuido al momento de aceptar su inclusión en las páginas de avisos clasificados y comerciales.



Si bien somos un medio plural, admitimos que no fue de acertado criterio autorizar esta publicación innecesaria y dolorosa para nuestros lectores en general, en particular para la comunidad judía de Bolivia y el mundo.



Ofrecemos nuestras disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la mencionada publicación.