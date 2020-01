Gobierno dota sistemas fotovoltaicos a pandinos

El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez, entregó Pico Sistemas Fotovoltaicos (PSFV) a hogares rurales dispersos y alejados de la infraestructura eléctrica, con el fin de mejorar la calidad de vida del departamento de Pando.



“Son 14 municipios y 5.500 familias que se van a beneficiar de este programa, que se les va a dotar de un panel solar conectado con luminarias, con los cuales se puede medir la electricidad en función a la necesidad, sustituyendo la vela y mechero, con el fin de brindar seguridad al interior de los hogares, reduciendo el número de incendios por la mala manipulación de las velas o mecheros”, enfatizó Rodríguez.



El viceministro destacó la cooperación extranjera desinteresada que confía en la política boliviana de tratar de llegar con electricidad hasta el último rincón del país.



Este programa ha tenido una inversión de $us 10,3 millones, de los cuales $us 9.7 millones se dan a través del gobierno de Dinamarca y $us 600.000 a través de la cooperación alemana, a través del programa GIZ.