Quinua boliviana pierde por falta de promoción

La quinua real orgánica, propia de Bolivia, tiene grandes ventajas frente a la de otros países, como Perú, pero cada vez tiene menos presencia en el mercado internacional por la falta de mayor promoción. Esa fue la advertencia lanzada por la renombrada chef paceña, Ana Chipana, que reside en Estados Unidos y que está de visita en Bolivia.



Chipana, conocida también como Wara Quinoa, acaba de crear la organización Quinua Global Center para la promoción y difusión de las bondades de este producto boliviano en el mercado internacional, incluso en las redes sociales.



Según la experta, la gran ventaja de la quinua real de Bolivia es que es "orgánica", mientras que la peruana es "convencional", por lo que no tiene aceptación en los supermercados orgánicos del exterior.



"Para tener el sello de orgánico, la quinua real tuvo que pasar por diversas exigencias sanitarias, por ejemplo, la no utilización de insecticidas. Hay productores en Potosí que usan luces para espantar a los bichos", explicó Chipana.



"No se promociona esta ventaja de la quinua real, lo que está haciendo el Gobierno no es suficiente. Bolivia era el primer exportador y ahora es Perú, ellos la difunden por más medios. Incluso en Bolivia, la quinua sigue marginada en ciertos lugares. Se le debe dar más importancia no solo porque es un producto estrella de Bolivia, sino por su aporte a la salud", lamentó.



Chipana advierte que no solo la quinua peruana está invadiendo el mercado internacional, también la hay de China, Israel e Inglaterra.



Tiene el valor de la leche materna



La quinua tiene propiedades de la leche materna, por lo tanto, es mejor que la leche animal. "Por eso sacaron de la quinua papillas para los bebés, tiene infinidad de beneficios", explicó.



Chipana sugiere consumir pequeñas porciones de quinua a cualquier edad y de diversas formas. "Basta con hacerla hervir con canela o con una fruta, en 20 a 25 minutos ya está cocida. En el mismo recipiente puede hacer hervir una manzana, fresas o duraznos, que le van a dar el sabor a la quinua. Este alimento no tiene sabor, las especias le otorgan el sabor", dijo.



"No es comer cantidad, sino calidad", recomendó al explicar que basta con una pequeña porción para saciar la sensación de hambre, pero al mismo tiempo es un alimento de fácil digestión, por lo que es ideal para las personas con problemas gastrointestinales, como en el caso de su esposo que notó mejoría en tres a cuatro meses de consumo.



En el desayuno se puede utilizar quinua en vez de avena, incluso no es indispensable mezclarla con leche porque la propia quinua tiene propiedades de la leche por lo que basta hervirla en agua con un poco de canela; en el almuerzo se puede reemplazar el arroz por la quinua o utilizarla en ensaladas y a la hora del snack (media tarde) se la puede consumir en alguna masita.



Chipana estuvo en Santa Cruz participando de la reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL). El trabajo de difusión que lidera la chef incluso logró que la quinua sea tomada en cuenta por la NASA.