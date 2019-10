Declaran culpables a los tres jóvenes de Samaipata

Esta tarde, cerca de las 17:00 horas, el tribunal de Vallegrande declaró culpable a los tres jóvenes acusados de violar a Renee Gurley, una maestra estadounidense en Samaipata el 23 de noviembre de 2013, en un caso que conmovió a Santa Cruz y al país.



Los cargos atribuidos a los tres son violación agravada, robo agravados y lesiones leves. Sin embargo, Jorge Enrique Montenegro Coto (20 años) y Luis Enrique Flores Alpire (25 años) recibieron 25 años de prisión, lo solicitado por la parte acusadora, mientras que Carlos Flores Cámara (18 años), que era menor de edad en 2013, fue condenado a cuatro años de prisión.



“Me siento sorprendida y agradecida por este fallo. Aún no se cuál será mi futuro pero no volveré a Estados Unidos; eso lo decidiré en estos días con mis abogados. Tengo miedo de la gente, que me haga daño, pero no de la gente de Samaipata, que es un pueblo hermoso”, expresó Gurley al salir de la audiencia.



Este viernes, a las 18:30 horas, el tribunal, integrado por Apolinar Flores Peñafiel, Celso Fernández Peñaranda y Mary Severiche Siles, leerá la sentencia condenatoria fundamentada.

?Pedido de justicia



Más temprano, el juez Apolinar Flores había otorgado el uso de la palabra tanto a la parte acusatoria como a la acusada. Solo habló la mujer, Renee Gurley, por primera vez en el juicio.



A través de su intérprete, relató cómo la asaltaron y la violaron el 23 de noviembre. "Sin duda alguna los tres son violadores, yo quiero justicia", finalizó la mujer ante una sala llena de personas que siguen el caso.



Si bien, durante toda la audiencia ninguno de los tres procesados quiso tomar la palabra, a la salida, José Enrique Montenegro se defendió: "Yo sólo quiero decir que soy inocente".



Posteriormente, la audiencia ingresó en un cuarto intermedio hasta las 16:45, a pedido del mismo juez.

?Alegatos y conclusiones



Durante la mañana, en el juzgado de Vallegrande, se escucharon los alegatos y las conclusiones finales de parte de la acusación y de la defensa.



La parte acusada trató de desvirtuar la acusación de violación con la presentación de testigos y la exposición de supuestas contradicciones en los argumentos de la víctima y en la falta de documentación para sustentar la acusación.



Erick Viruez, abogado de la víctima, dijo que durante la audiencia la parte defensora de los tres acusados intentó suspender nuevamente la audiencia.



La denunciante, Renee Gurley, acompañada de un traductor y en un contacto con los medios, aseguró que aguarda que se haga justicia y apliquen una condena de 25 años de cárcel para sus agresores.



“Espero que la justicia emita una sentencia de 25 años de cárcel en Palmasola a las dos personas mayores y el tercero que es menor de edad tenga una consideración", dijo Gurley.



Renee fue asaltada en noviembre de 2013 en Samaipata cuando se disponía a retornar al lugar donde estaba alojada; en el trayecto fue interceptada por tres sujetos que la golpearon, le robaron el bolso con su celular, su cartera con sus pertenencias, y la violaron, según los relatos de la víctima.,