Intentan sabotear el programa de Tinelli

Una campaña en Twitter intenta sabotear el show televisivo del conductor Marcelo Tinelli, todo tiene que ver con una rivalidad entre el famoso conductor y el presidente de Argentina, Mauricio Macri.



Con el hashtag #HoyApagónATinelli se pide que el programa, en el que se hace una imitación de Macri, no sea sintonizado. Si bien el hashtag logró ser trending topic en Argentina parece no haber alcanzado su objetivo ya que una medidora de rating informó que el programa estaba manteniendo su alta audiencia.



Tinelli responsabilizó al Gobierno de haber armado la campaña en su contra. El presidente argentino negó que desde su administración se esté montando una campaña de esta naturaleza.



"Él decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de crítica. Investigamos el tema. No hubo trolls ni el gobierno tuvo nada que ver. Sí hubo 30.000 tuiteros que lo criticaron. ¿Cómo no va a haber 30.000 tuiteros que simpatizan con el Gobierno si este gobierno es producto en gran medida de las redes sociales? Es increíble que se ofenda", señaló Macri en diálogo con el diario La Nación.



Lo que se sospecha es que se financia trolls para que popularicen el hashtag y critiquen el programa, un hecho que no esta comprobado y ha sido negado rotundamente por el Gobierno.