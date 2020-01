Padre: “El daño que nos hizo este sujeto no tiene reparación”

La tarde del sábado, Alfredo Balcázar Castro y su esposa, Juana López Medina, salieron con sus tres niñas con la idea de comer algo fuera de casa y distraerlas en un parque, pero el plan acabó trágicamente cuando un chofer en completo estado de ebriedad los arrolló en un camión, causando la muerte de una de las pequeñas: Cristina, de 5 años.



Nora (8) resultó con heridas de consideración y está internada en el hospital del Plan Tres Mil; los padres sufrieron contusiones leves y Miranda (3) se salvó porque Alfredo la lanzó a un lado para evitar el golpe del motorizado, que avanzó intempestivamente en reversa cuando ellos esperaban micro en la acera de la avenida Paurito.

Totalmente borracho

El causante de la desgracia, Lino López Limpias (41), estaba bebiendo por la zona y, al parecer, discutió con su pareja y, ebrio y enojado, subió al vehículo y retrocedió bruscamente sin mirar que atrás se encontraba la familia afectada.

“El tipo estaba completamente ebrio, no sabía ni lo que decía; se quiso dar a la fuga, pero los vecinos lo redujeron. Me ha golpeado en lo más profundo de mi ser; el daño que me ha hecho no tiene reparación; por más que me consuelen metiéndolo preso, mi hija ya murió. Que le den la pena máxima, porque si no seguirá manejando borracho y quién sabe cuántos más se va a llevar”, manifestó Balcázar.

El artículo 261 del Código Penal señala que el conductor que causare la muerte de persona bajo dependencia del alcohol, será sancionado con la pena de reclusión de uno a cinco años.

“Cómo van a dar cinco años de cárcel si se trata de la vida de una persona. ¡No ha matado a un perro! No sé cómo funciona la justicia aquí. Le darán cinco años a un ebrio sin licencia para conducir y sin SOAT”, lamentó el padre de la infortunada Cristina.



La Fiscalía del Plan presentó ayer por la tarde a Lino López ante la jueza Mariela Amparo Gutiérrez, que dictó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola