Volkswagen manipuló motores desde 2008

Algunos ingenieros de Volkswagen (VW) confesaron haber instalado el software para manipular los datos de emisiones en algunos motores a partir de 2008, publica este domingo el diario Bild.



Los ingenieros, que trabajan en el desarrollo de motores en la central del consorcio en Wolfsburgo (norte de Alemania), explicaron que en esos momentos el motor EA189, que estaban desarrollando desde 2005, estaba a punto de empezar a ser producido en serie, según el medio.



Al no encontrar una fórmula que les permitiera cumplir tanto con los límites de emisiones como el marco de costos recurrieron al software para evitar que un proyecto que era de gran importancia para la compañía tuviera que ser paralizado.



El motor empezó a producirse en serie y no sólo para el mercado estadounidense sino para todo el mercado mundial.



Según el periódico, hasta ahora las investigaciones no han arrojado ningún indicio de que el expresidente de Volkswagen Martin Winterkorn -que tuvo que dimitir por el escándalo- estuviera al tanto de las manipulaciones.



En cambio, el rotativo asegura que uno de los más estrechos colaboradores de Winterkorn, Ulrich Hackenberg, está en la mira de la investigación interna y se sospecha que no sólo estuvo al tanto de la manipulación, sino que dio la orden para que ésta se realizara.



La manipulación de los datos de emisiones en los motores diesel de Volkswagen ha desatado un escándalo que puede costarle al consorcio multas por miles de millones de euros.