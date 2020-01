5 médicos intentaron curar a Evo Morales sin éxito en Bolivia

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, afirmó hoy que "desgraciadamente" el problema de salud del presidente Evo Morales no fue resuelto en Bolivia pese a que cinco médicos intervinieron en su caso para tratar de curarlo con diferentes medicamentos.



El presidente "tiene un problema en la garganta, ustedes saben que estaba muy afónico en sus discursos, son como dos o tres meses que está con ese problema, pero desgraciadamente, a pesar del tratamiento con cinco médicos no ha podido sanarse", afirmó, según ANF.



La pasada jornada se conoció que el presidente Morales viajó de emergencia a La Habana, Cuba, para recibir atención médica, después de que su afección en la garganta se complicó en las últimas horas.



Se fue a Cuba precisamente "porque ya lo han tratado cinco médicos, pero desgraciadamente, a pesar de que ya lo han recetado varios medicamentos, hasta el momento no ha podido sanarse", insistió la autoridad del Estado.



Agregó que el Jefe de Estado busca en ese país sanarse rápidamente en base a un diagnóstico más exacto del problema que atraviesa.



Sin embargo, por el momento aún "no se puede resolver su problema de garganta, ustedes (recordarán que) en algún momento incluso no pudo sostener ni sus discursos y obviamente eso tiene tendencia a agravarse, un mal no bien curado suele complicarse", advirtió.



Asimismo, confirmó que todavía no hay un diagnóstico específico de los médicos en Cuba y tampoco se conoce en qué momento retornará Morales al país.



Aunque inicialmente "nosotros sabíamos que iba viajar (sólo) por 24 horas", apuntó.