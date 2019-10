Techo aclara que maneja con transparencia el dinero recaudado

Un meme en la que aparece un voluntario de la organización Techo, supuestamente, sacando monedas de una alcancía en la calle, alarmó a muchos usuarios de las redes sociales que manifestaron su desconfianza y dudas sobre el destino del dinero recaudado.



Tras la viralización de esa imagen en Facebook y WhatsApp, Techo emitió un comunicado para aclarar que existe un manejo transparente del dinero reunido en la campaña, el pasado fin de semana.



“El manipuleo de las alcancías está a cargo de personas capacitadas, quienes a través de su firma y cargo voluntario certifican... que los precintos de seguridad no se hayan violado”, explicó la organización mediante.



La responsable de comunicación de Techo, Ximena Jordan, dijo a EL DEBER que la foto usada en el meme fue tomada por una persona mal intencionada que busca dañar la imagen de la organización.



"La gente mala empezó a mandar las fotos y estamos viendo qué medidas tomar porque ya me llegaron como 15 fotos (memes). Los precintos de seguridad de la alcancía que aparece en el meme no fueron violentados", expresó.



Campaña



La organización Techo desarrolló una campaña en Santa Cruz y La Paz el 7, 8 y 9 de agosto con el objetivo de recaudar 500.000 bolivianos con el objetivo de construir viviendas para familias de escasos recursos. Los voluntarios de esta organización también realizan trabajos comunitarios en beneficio de la población.