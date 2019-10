Carlos Slim invertirá $us 8.000 millones en 18 países de la región

El multimillonario mexicano Carlos Slim, en una entrevista con la revista Forbes, indicó que las telecomunicaciones en América Latina deben mejorar y por ello planea invertir $us 8.000 millones en 18 países

de la región.



Según el magnate, parte de estas inversiones de destinarán para infraestructura que permita contar con mayor capacidad en redes de telecomunicación.



El interés de Slim estaría puesto en economías como las de Panamá y Chile por el crecimiento de la clase media en ambas naciones. “El

fortalecimiento de la clase media es importante para que los países tengan un desarrollo sustentable y sostenido, para que ese crecimiento permita retroalimentar el desarrollo”, señaló el mexicano.



Hace algunos meses Salvador Cortés, director ejecutivo de Unidades Regionales de América, empresa de propiedad de Slim, había indicado que harían inversiones en infraestructura para atender las nuevas tendencias del mercado, que están demandando mayor trasmisión de datos y ya no tanto de voz.



Según un reporte de la empresa GSMA, en América Latina viven alrededor de 634 millones de personas y solo el 10% se encuentra fuera del alcance de una red 3G o 4G. No obstante, apenas el 33% son usuarios en la actualidad de servicios de banda ancha móvil, por lo que hay un importante segmento con una conectividad limitada.