París dice adiós a los candados del amor

París se despide hoy para siempre de los miles de candados que colgaban de forma anárquica de las barandillas del Pont des Arts (Puente de las Artes), símbolo del amor para unos y del vandalismo para otros.



Bajo la mirada curiosa de varias decenas de turistas decepcionados por no poder acceder al puente, los obreros de la ciudad de París empezaron a cortar a golpe de sierra eléctrica los 37 paneles que protegen las barandillas.



Serán sustituidos por paneles transparentes que se están realizando a medida y que se colocarán a partir de octubre en el puente.



"¡Se acabaron los candados!", declaró alegremente el teniente de alcalde, Bruno Julliard, que añadió que eran "algo malo para la estética de la construcción, además de un deterioro de la estructura".



Invitó a los turistas a seguir declarando su amor en la ciudad, pero de otra forma que no implique "degradar el patrimonio municipal".



¿Qué sucederá con los candados?



Todavía no está muy claro qué sucederá con los candados retirados, aunque Julliard quiso tranquilizar a los enamorados que dejaron su marca en el puente, adelantando que "están pensando en las distintas formas de reciclarlos", para lo que en un primer momento serán almacenados en un depósito.



El peso de los candados y sus efectos



El ayuntamiento de la ciudad tomó está decisión después de que, el pasado junio, una de las rejas de la barandilla cediera ante el peso de los cerrojos, algo que supone un peligro tanto como para los paseantes del puente como para los barcos que navegan por debajo.



Varias asociaciones como "No Love Locks" pedían desde hace más de un año la retirada de estos candados que consideran como una "desfiguración del patrimonio de la Unesco" según Lisa Anselmo, cofundadora de la iniciativa.



Aunque la retirada de los candados no fue tan bien acogida por parte de los turistas, para quienes "los candados del Pont des Arts son un emblema símbolo de París y del amor y es triste que ya no se puedan poner" según dijo a EFE Joaquín, un turista español que visita la ciudad por segunda vez.



No se conoce muy bien el origen de esta tradición que prolifera en muchas capitales, aunque en París se puso de moda en el año 2008, a raíz de la novela "Ho voglia di te" (Tengo ganas de ti) de Federico Moccia, en la que los personajes principales colocaban un cerrojo en el "Ponte Milvio" de Roma.



El puente estará cerrado al público por motivos de seguridad durante toda esta semana, tiempo que los obreros aprovecharán para acabar de quitar el resto de candados y colocar unos nuevos paneles artísticos, que ocuparán el puente hasta otoño.



Se trata de una exposición colectiva a cargo de Mehdi Ben Cheick, fundador y director de la galería de arte Itinerrance, en la que se expondrán obras efímeras realizadas por cuatro artistas internacionales de arte callejero sobre el tema del amor y París que se estrenará el próximo 8 de junio.