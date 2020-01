Los mejores gifs y memes del regreso de Juego de tronos

El primer capítulo de la séptima temporada de Juego de tronos (Game Of Thrones) reveló lo que muchos estaban esperando: la venganza a manos de Arya Stark por la ‘boda roja’, la escena en la que asesinan a Robb Stark y su madre Catelyn Tully por orden de Lord Walder Frey. “Cuando te pregunten qué pasó, di que el Norte no olvida. Di que el invierno llegó a la Casa Frey”, dijo Arya Stark. Como no podía ser de otra manera, la audiencia reaccionó en redes sociales y nos dejó memorables memes, gifs y tweets alusivos que te mostramos a continuación.

Le tomo 60 capítulos de una hora a Daenerys para llegar a casa.



Daenerys vive en Suba#GoTS7 — Burbujo Tyrell ���� (@Comin0) 17 de julio de 2017