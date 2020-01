Adoptan medidas para evitar enfermedades de los cítricos

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Gobernación y la Asociación de Productores de Frutas realizaron ayer la segunda versión de la feria del cítrico en el Parque Urbano.



Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en todos los departamentos del país, tiene el objetivo de orientar a los productores en la adopción de medidas de prevención de la bacteria Huanglongbing (HLB), una enfermedad de la fruta que no está en Bolivia, pero sí en los países vecinos de Brasil y Paraguay.



El Huanglongbing (HLB) es una bacteria que afecta a todas las especies de cítricos. Esta palabra en chino significa ‘enfermedad del dragón amarillo’ y ataca el sistema vascular de las plantas.



El coordinador de sanidad vegetal de la Gobernación, Juan José Lagrava, explicó que esta enfermedad, una vez que afecta, no tiene cura. Liquida a la planta. Por eso se sugiere medidas de prevención, es decir cuidarse de no traer plantines o frutas del exterior que no sean certificados. Lo más grave es que no hay agroquímico que pueda combatirla.



Explicó que si bien el HLB no afecta a la salud de las personas, el perjuicio lo sufren los productores, porque los frutos se secan.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, advirtió que si no se adoptan las medidas de cuidado, alrededor de 24.000 hectáreas de cítricos se verían afectadas. “Hay que comprar semillas, frutas y plantines certificados”, puntualizó.

La directora distrital del Senasag, Balbina Martínez, explicó que como parte de las acciones para prevenir esta enfermedad se ha conformado un comité de prevención para trabajar en el control de la bacteria en los puntos fronterizos.



Participantes

En el Parque Urbano estuvieron presentes, en sus respectivos stands, la Gobernación, el INE, el Iniaf, el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, el Senasag, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, las empresas de insumos agrícolas Valencia,?Mainter, Coquiagro, Agencias Generales, Greenfield, Angiruz y Totaí Citru, además de productores de cítricos de El Carmen Rivero Tórrez y del municipio de La Guardia.



En la feria los productores ofrecieron naranjas, mandarinas, pomelos y limones, como también una variedad de productos derivados de las frutas