Lourdes Omoya Benítez: “Se busca que más bancos den crédito turístico”

Hace 13 meses que la empresa estatal Boliviana de Turismo (Boltur) inició sus operaciones para posicionar al turismo interno como la actividad que se convierta en el soporte de la economía del país de manera sostenible. Su primer año fue difícil, pero ya puede hablar de éxitos.



_¿Los logros de Boltur?

Logramos crear una cultura turística en el boliviano para poder planificar un viaje y visitar las regiones del país, de manera organizada, con precios accesibles y con una calidad en el servicio turístico, para disfrutar la operación y el servicio turístico.



_¿Cuál ha sido la estrategia?

Creamos varias ofertas turísticas y en diferentes épocas como en vacaciones, feriados, fines de semana. Incluimos emprendimientos comunitarios para que las poblaciones puedan entrar en la cadena productiva del turismo y generar sus propios recursos económicos. Estamos trabajando destinos no tradicionales y esto hizo que muchas ofertas sean novedosas e innovadoras.



_¿Cuántos turistas movilizaron?

Alrededor de 1.500 y el 86% son turistas nacionales.



_¿Qué ofertas hay en destinos no tradicionales?

Logramos establecer viajes a Santiago de Huata, snowboard en Quime, Vertical Rout en los Yungas, descenso al camino de la muerte. Estamos aplicando cuatro fases. Contamos con 92 paquetes, 57 están comercializados, 15 en la fase de investigación, ocho en elaboración del producto y 12 en inspección.



_¿Cuándo van a establecer una oficina en Santa Cruz?

Aún no trabajamos con destinos no tradicionales en Santa Cruz porque estamos en proceso de obtener la licencia de funcionamiento con la Dirección de Turismo de la Gobernación. Esperamos empezar a trabajar con los emprendimientos comunitarios. Lo que sí elaboramos es una oferta con el Expreso del Oriente y con operadores privados para promocionar la Chiquitania.



_¿Qué se les puede ofrecer a los cruceños?

Pese a no tener licencia de funcionamiento mucha gente de Santa Cruz se contactó para visitar Quime, un emprendimiento comunitario donde se practica snowboard.

.

_¿Qué clase de paquetes especiales ofrece Boltur?

Hemos elaborado una oferta turística en coordinación con el Ministerio de Justicia para el adulto mayor. A través de una alianza con Assist Card, damos asistencia médica. Si el grupo es mayor a las 10 personas, los acompaña un médico. También ejecutamos ‘fam trip’ con periodistas para que puedan conocer los destinos.



_¿Qué pasó con los créditos para turismo?

En alianza con el Banco Unión, los funcionarios públicos pueden obtener créditos a través de sus cuentas bancarias, para adquirir una oferta turística. A través de operadores, pueden viajar a Uyuni, la Chiquitania, Samaipata, Yungas o cualquier destino turístico.



_¿Habrá algún plan para personas que no son funcionarios?

Estamos tratando de coordinar con otros bancos para otorgar créditos para personas que no sean funcionarios públicos. Eso está en elaboración y esperemos que muy pronto podamos tener estas alianzas.



_¿Será este año?

Yo creo que para 2016. Ahora tenemos muchos eventos