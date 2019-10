¡Sacá al artista que hay en vos!

Si te encanta pintar, y no hay quien te iguale con los crayones, lápices de colores y marcadores, entonces no podés faltar al concurso de dibujo organizado por Happy Time y la juguetería La sonrisa del caimán. La cita es mañana, a las 17:00, en el parque ubicado en la avenida Busch # 1092, entre segundo y tercer anillo.



El concurso está dirigido a niños entre los seis y los 12 años. No hay una temática específica, así que los participantes podrán dar rienda suelta a la imaginación al momento de plasmar su arte en las hojas en blanco. Tampoco es preciso llevar ningún tipo de material, ya que se facilitará todo lo necesario. Los tres primeros lugares recibirán premios de Crayola.



Para dar aún más ‘onda’ al evento, las animadoras de Cabajute organizarán juegos y actividades dinámicas con todos los presentes.

El costo de la entrada es de Bs 65, e incluye el acceso a todas las atracciones del parque.



NOVEDADES

Además de la jungla de plástico, el sector de consolas, la biblioteca, el espacio de los disfraces, la peluquería, los trenes, el espacio de Lego y la zona para bebés, Happy Time cuenta con una cocina ‘renovadísima’ que, hecha de madera y en tamaño real, es la nueva atracción de los asiduos al parque.



Según la propietaria, Sofía Moreno, el espacio cuenta con una heladera, un horno y todos los utensilios, como si se tratase de una cocina real, por lo que en poco tiempo se ha convertido en uno de los espacios favoritos, sobre todo, de las niñas.

El parque está abierto de martes a domingo, de 9:30 a 20:00. No te olvidés de llevar calcetines para poder ingresar.



AÚN HAY MÁS

Si en vez de artista, soñás con ser arquitecto o ingeniero, hacé un espacio en tu agenda para el próximo sábado, a las 17:00, ya que se realizará una competencia de armado de Lego, para pequeños a partir de los seis años.

Un jurado elegirá los diseños más creativos, que serán premiados por La sonrisa del caimán. Sin duda, dos actividades para tener entre ceja y ceja este mes, ¿no te parece?