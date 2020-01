John Arandia: “Este año retorno a los medios con más fuerza”

John Arandia acaba de asumir la decanatura de una facultad de la Unifranz, en La Paz. Por eso EL DEBER lo buscó para conversar, pero en la charla surgió una revelación: que este 2017 volverá a los medios de comunicación de los que estuvo alejado por casi año y medio.

¿De los sets a las aulas?

Todavía no me olvidé de los sets, ni de la televisión, ni de la radio. Este año retorno a los medios con más fuerza.

Cuéntenos más de eso, ¿dónde, cuándo?

Sí, hay algunas conversaciones bastante adelantadas, pero que se están madurando en el tiempo, y como todo, requiere paciencia para que todo resulte bien.

Pero volverá…

Volveré a los medios el 2017, junto a una actividad que me ha atrapado en poco más de un año: la docencia. La grata satisfacción, después de terminar una maestría y cumplir con algunos requisitos, es que el lugar que me acogió como docente, en materia de comunicación como la Unifranz, me invite a ser decano de la Facultad de Diseño y Tecnología Crossmedia. Pero, esta facultad lo que hace es aglutinar dos carreras, ahora está la de Marketing y publicidad; la segunda aún está en proceso. Ofreceremos Periodismo, muy pronto con un plantel de docente altamente reconocido y calificado.

¿Con qué visión asume este reto?

Marketing y Publicidad es la carrera estrella de la Unifranz, quiero hacer que se visibilice mucho más con una serie de actividades que estamos planificando. Contamos con una plantilla de docentes bien calificada. La fortaleceremos como lo haremos con la enseñanza y sobre todo, con la práctica. Acabamos de estrenar una sala con 26 computadoras de útima generación, para que los estudiantes puedan avanzar en diseño y producción audiovisual, como lo es televisión, radio y fotografía. La tendencia de hoy es aprender haciendo y la Unifranz tiene la voluntad de empeñar sus mayores esfuerzos en eso.

Un año y medio alejado de los medios, ¿qué hizo en este tiempo? No lo han visto mucho por Santa Cruz.

Yo quiero enviar un gran saludo a la gente de Santa Cruz con la que próximamente compartiremos algunos buenos momentos, espero que sea así. Pero, me atrapó el tema de la docencia, me dediqué a prepararme, a estudiar y a enseñar. Fue muy grato y me abrió paso para la decanatura, fue veloz tras comprometerme con esto.

Supimos que viajó mucho, ¿es así?

En el marco de las maestrías, los módulos que dicto en la Escuela Europea de Negocios se abrieron interesantes campos para el coaching, la preparación de manera periódica en algunas empresas y para cursos de forma abierta. Me contrataron distintas empresas en el interior del país. Estuve en Cobija, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, Oruro; sOlo me faltó Trinidad y Santa Cruz.

¿La gente respondió?

Sí, muy contento. En cada visita encontraba respaldo no solamente, por el interés del tema sino por quien daba la materia. Ahí he sentido todo el cariño que pervive en el corazón de los bolivianos después de haber pasado tanto tiempo en las pantallas. Por ejemplo, cuando caminaba por Tarija, en cada esquina me saludaban, con abrazo y fotos. En las clases igual, gente que venía, me hablaba de política, de sus sentimientos, de la rabia que sentía en la forma que salí de los medios. Sugerencias de lo que debería o no debería hacer, y esto me llena, porque fue más que rating lo que cosechamos en la gente, y eso nos alegra mucho.

¿Y sobre su plan de retorno?

Tengo una conversación bastante amplia con un canal de televisión, y otra con una radio. La verdad es que la pasión y el tiempo ahora me llevan al tema de los micrófonos. Me gustaría volver a la radio una buena temporada. No pienso ya en Tv en la noche, definitivamente. Fueron 17 años de mi vida en ese horario, creo que pagué la factura y debo pensar en otras cosas. La pasión por la comunicación está ahí, y si me preguntas a donde me inclino más hoy, te diría que a la radio.