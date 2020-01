Ministerio: video concuerda con la versión de Romero

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que asegura que el video emitido por el sitio "Mucha Mierdanga" en el que se ve a Rodolfo Illanes hablando por teléfono si bien fue cortado en algunas partes comprueba lo señalado por el ministro Carlos Romero en varias oportunidades: que habló con su viceministro en horas de la mañana.



"De manera falaz y malintencionada el mencionado sitio sugiere que se trata de la última llamada que el fallecido viceministro hace al ministro de Gobierno Carlos Romero. En realidad, como se declaró públicamente, se trata del primer contacto que se establece entre el Viceministro Illanes y el ministro Romero", señala un comunicado emitido este martes.



El pasado domingo, Carlos Romero fue entrevistado en el canal estatal y dio la siguiente versión: "la primera vez me comunico (con Illanes) a las 10:45 más o menos, me contesta el viceministro, pido que me pase con algún dirigente y le digo que nos somos enemigos y me dice que tenía media hora para entregarle a los detenidos". (Ver video arriba)



En el video difundido este viernes, y que dura 2 minutos y 15 segundos, se ve a Illanes comunicándose con Romero, quien le pasa el teléfono a dos dirigentes (que no se identifican). Tal como asegura la versión de la autoridad lo primero que se le exige es la liberación de los detenidos.



"La difusión de este video es una prueba de la conspiración entre los asesinos del Viceministro Illanes y actores políticos de la oposición que a través de los sitios “Mucha Mierdanga” y Eju.tv (administrada por el ex viceministro de Defensa Social del MNR, Ernesto Justiniano, denunciado por piratería por varios medios de comunicación) difunden una guerra sucia de mentiras.", señala el comunicado.



Además, el Ministerio de Gobierno volvió "a exhortar a la opinión pública, medios de comunicación y periodistas" a no dejarse llevar por la "difusión malintencionada y sesgada de este tipo de materiales audiovisuales".