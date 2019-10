Referendo: El No gana en 6 regiones y el Sí en 3

A 48 horas de haberse realizado el acto electoral, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados al 99,4% del cómputo nacional y al 100% en siete de los 9 departamentos.



Pese a ello, los porcentajes son prácticamente irreversibles. Estas son las cifras por departamento:



En Chuquisaca, el No se impuso con 55,23% sobre el Sí, que tuvo el 44,77%.



En Pando, el No ganó con 53,98% frente al Sí, que tuvo el apoyo del 46,02%.



En Tarija también venció la opción del No con el 60,16% y el Sí obtuvo 39,84%.



En Oruro fue la opción Sí la triunfadora con 52,03% frente al 47,97% que logró el No.



En Potosí, la opción del No ganó con 53,4% mientras que el Sí obtuvo el 46,1 de votos.



En Cochabamba, ganó la opción del Sí con el 54,8% frente al No que obtuvo el 45,1%?

?

En la La Paz el Sí se impone con el 55,7% frente al No que logró el 44,3%, al 98% del conteo.



En el Beni, al 98,2% del escrutinio, el No, con 60,9%, superó al Sí con 39,1% de votos.



Santa Cruz al 99,6%



En el caso de Santa Cruz, el avance del escrutinio oficial llegó al 99,61% hasta la tarde de este martes. Y solo faltan por computar las 25 mesas de las dos unidades educativas que deben repetir votación el próximo domingo 6 de marzo.