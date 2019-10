7 frases de Umberto Eco sobre internet y la prensa

El fallecimiento del italiano Umberto Eco falleció este viernes ocupó las páginas de los diarios de todo el mundo. Si todavía no conoces su obra, o quieres recordar lo mejor de ella, te mostramos 9 frases que dejó el escritor, semiólogo y filósofo que murió a los 84 años.



En estas 9 frases te mostramos una parte de su pensamiento:



1. Sobre Twitter: "El fenómeno de Twitter es por una parte positivo (...) Hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con internet, porque la noticia se habría difundido viralmente"



2. Sobre la televisión: "La televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior".



3. Sobre la información en la red: "Con internet te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Piense tan sólo en el éxito que tiene cualquier página web que habla de complots o que se inventen historias absurdas: tienen un increíble seguimiento"



4. Sobre el periodismo: "No son las noticias las que hacen el periódico, sino el periódico el que hace las noticias y saber juntar cuatro noticias distintas significa proponerle al lector una quinta noticia".



5. Sobre las redes sociales: "Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Entonces eran rápidamente silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles".



6. Sobre YouTube: "Parece que los jóvenes ahora miran más YouTube, se van acostumbrando a cosas muy rápidas, quizás ya no podrían ver una película de Wim Wenders que dura cuatro horas. Pero se puede cambiar".



7. Sobre los libros: "Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa".